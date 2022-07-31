Нкунку признан лучшим игроком прошедшего сезона Бундеслиги по версии журналистов

Французский нападающий Кристофер Нкунку признан лучшим игроком Бундеслиги сезона-2021/2022 по версии немецких журналистов. В голосовании футболист получил 134 голоса, на шесть голосов опередив поляка Роберта Левандовского (128), этим летом перешедшего в «Барселону». На третьем месте оказался голкипер «Айнтрахта» Кевин Трапп (65).
«Для меня это большая честь, я ценю получение такой значимой награды. Я должен поблагодарить свою команду, тренерский штаб и весь персонал. Без их поддержки прошлый сезон был бы невозможен», — прокомментировал свою победу Нкунку журналистам Kicker.
В голосовании за лучшего тренера победу одержал возглавляющий «Фрайбург» Кристиан Штрайх с 276 голосами. В прошлом сезоне его команда смогла занять шестое место, позволяющее выступить в квалификации Лиги конференций.
Также журналисты выбрали лучшую футболистку – ей оказалась Леа Шюллер из «Баварии», за неё отдали 141 голос.
- 31 июля 2022
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