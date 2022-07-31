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Федотов объяснил, почему ЦСКА упустил победу в матче с «Пари НН»

Федотов объяснил, почему ЦСКА упустил победу в матче с «Пари НН»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов связал с психологией упущенную его командой победу в матче третьего тура РПЛ с «Пари НН». Встреча закончилась со счётом 2:2. ЦСКА после первого тайма вёл с преимуществом в два мяча.

«Все моменты — чистая психология. Когда счёт комфортный, то там не добегаешь, там вальяжно сыграл, потеряв мяч, и это сказывается на всей команде, происходит разбалансировка. Матчи проигрываются и при 3:0. Есть над чем работать.

Мы очень серьёзно разговаривали в перерыве, что игра не сделана. Перед матчем обсуждали, что соперник с характером и будет при своих зрителях делать всё возможное и невозможное, чтобы сегодня одержать победу. Надо отдать должное, что желания и старания у «Нижнего» было с избытком.

Хочу поблагодарить и своих футболистов. Чуть-чуть не хватило, чуть-чуть не срослось. Нужно реализовывать свои моменты и качественнее играть в обороне всей команде», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

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