«Ростов» — «Химки»: стартовые составы на матч третьего тура РПЛ
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Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Ростов» сыграет с «Химками». Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — «Химки».
Команды объявили стартовые составы на игру.
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Прохин, Сильянов, Байрамян, Миронов, Уткин, Глебов, Полоз, Комличенко.
«Химки»: Лантратов, Никитин, Идову, Тихий, Данилкин, Чёрный, Боженов, Глушаков, Мирзов, Ломовицкий, Гбане.
После двух туров подмосковные «Химки» занимают шестое место с четырьмя очками в активе. «Ростов» (2) — на 11-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).
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