Защитник «Спартака» Маслов впервые с мая 2021 года вышел на поле

Защитник «Спартака» Павел Маслов принял участие в матче третьего тура РПЛ с «Оренбургом». Встреча закончилась победой москвичей со счётом 4:1. Маслов вышел на замену на 88-й минуте. Он впервые появился на поле с мая 2021 года. Тогда защитник «Спартака» получил тяжёлую травму в матче 30-го тура РПЛ-2020/2021 с «Ахматом».

«Спартак» вышел вперёд на второй минуте матча. Отличился полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс Перейра. Он воспользовался ошибкой вратаря соперника. Затем преимущество хозяев удвоил нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 38-й минуте своим шансом воспользовался Квинси Промес, который довёл счёт до крупного. После перерыва «Оренбург» отыграл один мяч. Отличился полузащитник Иван Башич. В компенсированное время второго тайма добиванием после пенальти забил Квинси Промес.