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«Челси» попытается приобрести Уэсли Фофана и Дензела Думфриса

«Челси» попытается приобрести Уэсли Фофана и Дензела Думфриса
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Лондонский «Челси» после провала в трансфере Жюля Кунде, перешедшего в испанскую «Барселону», переключился на другие цели. Теперь английский клуб предпримет попытки подписать центрального защитника «Лестера» Уэсли Фофана и правого защитника миланского «Интера» Дензела Думфриса, сообщает британское издание The Athletic.

Фофана продлил свой контракт с «Лестером» ещё в марте, и теперь клуб оценивает 21-летнего француза в € 95–100 млн. Лондонцы надеются снизить запрашиваемую цену. Источник заключает, что между клубами ожидаются тяжёлые переговоры.

Синие проявляли интерес к 26-летнему голландцу Думфрису ещё во время сделки по аренде бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Английские журналисты считают, что из-за срыва перехода Милана Шкриньяра во французский «ПСЖ» «Интер» в связи с финансовыми проблемами будет готов продать своего правого защитника. Transfermarkt оценивает голландца в € 25 млн.

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