Личка: игра со «Спартаком» — зеркало, показывающее уровень «Оренбурга» в РПЛ

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка прокомментировал поражение своей команды в матче третьего тура РПЛ. «Оренбург» потерпел поражение в гостевом матче со «Спартаком». Встреча закончилась со счётом 1:4.
«Сказал ребятам, что сегодняшняя игра — это хорошее зеркало, которое показывает наш уровень в Премьер-Лиге. Может, мы будем проигрывать, но не надо бояться. А то мы поедем домой, в Оренбург. Мы плохо играли в середине, давали свободные зоны. В РПЛ игроки очень быстро работают с мячом, а мы стоим с мячом.
Второй тайм сыграли 1:1, но «Спартак» мог забивать ещё. У нас есть и негативные, и позитивные моменты. Но, чтобы находиться в середине таблицы, надо работать и над обороной, и над атакой», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 31 июля 2022
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