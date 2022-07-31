Абаскаль оценил игру Мартинса и Пруцева в матче «Спартак» — «Оренбург»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мнением об игре отдельных футболистов в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:1).



«Мартинса мы хорошо знаем, он выступал в Швейцарии, где я работал. У него есть сильные качества: он может хорошо выбегать из второй линии, подключаться к атаке. Пруцев провёл хороший матч, он очень умный футболист. Хорошо действует на коротких дистанциях, отдаёт передачи. Сегодня он очень хорошо помогал нам контролировать мяч», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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