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Андрей Канчельскис: очки капают в копилку «Спартака», но посмотрите, с кем они играли

Андрей Канчельскис: очки капают в копилку «Спартака», но посмотрите, с кем они играли
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал результат матча третьего тура РПЛ «Спартак» — «Оренбург». Москвичи одержали победу со счётом 4:1.

«Спартак» — молодцы, победили по делу. «Оренбург» играл в силу своих возможностей и не смог противостоять москвичам. Но надо будет посмотреть, как красно-белые будут играть против серьёзного соперника. Очки капают в копилку, но посмотрите, с кем они играли. Победили «Краснодар», в котором играют молодые ребята и состав не тот, что был раньше. Обыграли «Оренбург», который только вышел в РПЛ. Сыграли вничью с «Ахматом», но с ними всем командам сложно играть, особенно в Грозном. Рано ещё говорить о какой-то конкуренции с «Зенитом», сыграно всего три тура, а у «Спартака» серьёзные соперники ещё впереди. В данном случае важна стабильность», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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