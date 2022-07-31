Абаскаль: почему Зиньковский не выходит с первых минут? На поле выходят 11 человек

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос, почему полузащитник Антон Зиньковский не выходит на поле в основном составе.



«Почему Зиньковский не выходит с первых минут? На поле выходят 11 человек.



Я верю в Игнатова, мы анализируем его действия, работаем вместе. Но, опять же, на поле выходят только 11 человек. Михаил прекрасно работает, остаётся на дополнительные тренировки. Он прекрасно знает, что я верю в него и в его талант. Игнатов обязательно получит свой шанс», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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