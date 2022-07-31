Абаскаль: «Спартаку» нужно больше спортивной злости

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об игре своей команды в матче третьего тура РПЛ с «Оренбургом». Встреча закончилась со счётом 4:1.



«Чем больше я вижу матчей, тем больше удивляюсь в хорошем смысле, как многие команды бьются и борются за очки, какие в Премьер-Лиге интересные матчи. Даже лидеры сейчас теряют очки. Нам нужно больше спортивной злости. Нам нужно работать над тем, чтобы контролировать игру с первой по 90-ю минуту. Зачастую соперник может перевернуть игру, но сегодня мы не позволили «Оренбургу» это сделать.



Важно отметить, что за четыре матча мы выпустили всех полевых футболистов. Нам нужно это чувство, мы как одна семья. Что касается первого гола, мы видели, что у «Оренбурга» есть проблемы на дальней штанге, — это была наша наработка. Эта работа очень важна для нас, мы много над этим думаем», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.