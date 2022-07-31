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Александр Мостовой: «Спартак» — претендент на чемпионство и конкурент «Зениту»

Александр Мостовой: «Спартак» — претендент на чемпионство и конкурент «Зениту»
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал разгромную победу в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:1).

«Всё одинаково, кроме «Зенита» и «Спартака». Иностранцы определяют роль: Промес, Мозес, Мартинс, Николсон — пожалуйста. Ну и крепкие наши русские, которые подыгрывают. «Спартак» — претендент на чемпионство и конкурент «Зениту», чтобы создавать интригу. Другие команды все выравнялись», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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