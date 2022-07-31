«Просто прыгает». Мостовой уверен, что Хлусевича нужно было удалить в матче с «Оренбургом»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал спорный момент в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Оренбургом» (4:1).



«У «Оренбурга» два гола первые — ошибки вратаря. При счёте 3:1 «Оренбург» начал подходить к воротам. Оставалось минут 20–25 — они что-то показали. Ещё момент, когда Хлусевич прыгнул в подкате, — это однозначная красная карточка. Человек не катится даже, а просто прыгает», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).