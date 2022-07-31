«Оренбург» ничем не удивил». Бушманов — о разгромной победе «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о результате матча третьего тура РПЛ. «Спартак» на своём поле разгромил «Оренбург» со счётом 4:1.



«Спартак» находится в хорошем состоянии, и эта игра всё показала. До этого матча спаслись в Грозном, после обыграли «Краснодар» 4:1, как и сегодня «Оренбург». «Спартак» сыграл в свою силу и должен был выиграть этот матч, что, собственно, и сделал.



«Оренбург» ничем не удивил, пытался играть в свой футбол, они не закрывались, пытались показать ту игру, которую всегда показывают. Но у «Спартака» исполнители более высокого уровня — вот и всё», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).