«Реал» может подписать Тимо Вернера

Мадридский «Реал» после предсезонных матчей может выйти на поиски сменщика французского форварда Карима Бензема. Одним из претендентов является немецкий нападающий «Челси» Тимо Вернер, сообщает испанская радиостанция Cadena SER.



Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти планировал использовать в качестве нападающего бельгийского вингера Эдена Азара, но футболист не впечатлил его на этой позиции. Теперь итальянский специалист думает над подписанием недорогого молодого форварда, который сможет быть сменщиком Карима Бензема, особенно в преддверии паузы из-за чемпионата мира по футболу в Катаре.



Тимо Вернер является одним из главных кандидатов для приобретения. Форвард ранее уже был предложен «Реалу», так как главный тренер «Челси» Томас Тухель не рассчитывает на него в этом сезоне. Одним из вариантов сделки является аренда с опцией выкупа. Transfermarkt оценивает нападающего в € 35 млн.