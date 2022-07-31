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Даниил Хлусевич рассказал, в чём нужно прибавлять нынешнему «Спартаку»

Даниил Хлусевич рассказал, в чём нужно прибавлять нынешнему «Спартаку»
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Футболист московского «Спартака» Даниил Хлусевич поделился мнением о том, в чём нужно прибавить московскому клубу.

«Мы создаём достаточно много моментов, но единственное, что хотелось бы изменить, – так это получить «ноль» сзади. Мы будем над этим работать и изменим эту ситуацию. Конечно, Селихов нам предъявляет: и нам как защитникам неприятно пропускать очередной мяч в свои ворота», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.

После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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