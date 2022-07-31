Антон Зиньковский считает, что пенальти в ворота «Оренбурга» был назначен верно

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал победу своей команды в матче третьего тура РПЛ с «Оренбургом». Встреча закончилась со счётом 4:1. Зиньковский заявил, что пенальти в ворота соперника был назначен справедливо.



«Был пенальти — там же видно. Я успел перед мячом… В общем, был пенальти. Чистый пенальти? Да», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» вышел вперёд на второй минуте матча. Отличился полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс Перейра. Он воспользовался ошибкой вратаря соперника. Затем преимущество хозяев удвоил нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 38-й минуте своим шансом воспользовался Квинси Промес, который довёл счёт до крупного. После перерыва «Оренбург» отыграл один мяч. Отличился полузащитник Иван Башич. В компенсированное ко второму тайму время добиванием после пенальти забил Квинси Промес.

После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).