Джикия высказался о восстановлении после травмы. Защитник пропустил матч с «Оренбургом»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия высказался о восстановлении после травмы. Он пропустил матч с «Оренбургом».



«Восстановление идёт хорошо, скоро буду в общей группе. К «Уралу»? Подождём – увидим. Победа всегда приятна», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.



После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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