Зиньковский: «Спартак» с «Оренбургом» более честно судили? Всегда нормально судят

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о судействе в матче третьего тура РПЛ. «Спартак» разгромил «Оренбург» со счётом 4:1.



«На встрече с судейским комитетом спросил про пару моментов. Спросил про пенальти с «Зенитом», который не поставили. Вкратце обсудили всё.



Не чувствовал ли, что сегодня более честно судили? Всегда нормально судят. Просто бывают некоторые моменты, когда судят по-другому. Всё нормально: и в прошлых матчах, и сейчас», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» вышел вперёд на второй минуте матча. Отличился полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс Перейра. Он воспользовался ошибкой вратаря соперника. Затем преимущество хозяев удвоил нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 38-й минуте своим шансом воспользовался Квинси Промес, который довёл счёт до крупного. После перерыва «Оренбург» отыграл один мяч. Отличился полузащитник Иван Башич. В компенсированное ко второму тайму время добиванием после пенальти забил Квинси Промес.