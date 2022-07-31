Чернов: с этим VAR у «Спартака» каждый раз что-то происходит. Но судья молодец, разобрался

Футболист московского «Спартака» Никита Чернов поделился мнением о судействе в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:1).



«Когда судья поставил пенальти, я сразу подошёл к нему и сказал, что ничего не было. Марин просто сам завалился, судья потом через VAR это увидел. Игрок изображал пенальти? Если пенальти не назначили, значит — да.



С этим VAR в каждой игре у нас что-то происходит: то красная карточка, то ещё что-то. До конца не был уверен, что пенальти не поставят, но судья разобрался, молодец», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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