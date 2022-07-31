Чернов: предложил Селихову пропускать гол и выигрывать. Но Акинфеева он так не догонит

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о победе своей команды в матче третьего тура РПЛ с «Оренбургом». Встреча закончилась со счётом 4:1.
«Приятные ощущения, как может быть иначе? Во втором тайме чуть-чуть отдали инициативу, и за это, наверное, тренер нас немного поругает. А так в целом неплохая игра.
Думаю, всем первый тайм понравился, играли в целом неплохо, доминировали, не отдавали мяч «Оренбургу», забили три красивых мяча. Поэтому всё отлично было в защите.
Как игралось без Джикии? Думаю, мы неплохо сыграли с Литвиновым. Счёт говорит о том, что неплохо сыграла защита. Можно было не пропустить гол, подарить Селихову этот «сухарь», но пока рано. Я сказал Саше: «Давай каждый раз будем выигрывать, но по одному пропускать. Но так Акинфеева ты не догонишь никогда», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 31 июля 2022
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