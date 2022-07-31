Чернов рассказал, есть ли в нынешнем составе «Спартака» лидер, как Игорь Нетто
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Защитник «Спартака» Никита Чернов ответил на вопрос о наличии лидера в команде. Сегодня, 31 июля, на стадионе «Открытие Банк Арена» был открыт памятник легендарному Игорю Нетто.
«Есть ли в «Спартаке» лидер, как Нетто? Думаю, в любом случае у нас есть капитан, и даже не один, а четыре-пять, которые давно в клубе. Тогда были чуть другие времена, и каждый запоминает тех, кто им ближе. Можно вспомнить много легенд, но на данный момент это Георгий Джикия. Кто ещё, помимо Джикии и Промеса? Рома Зобнин, Саша Селихов. Это те, кто больше всего в команде, что вполне логично. С моей историей ещё рано и тяжело претендовать на звание одного из капитанов», — передаёт слова Чернова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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