Нападающая сборной Англии получила жёлтую карточку за снятую футболку в финале ЧЕ

В эти минуты на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) проходит финальный матч чемпионата Европы среди женщин. За трофей борьбу ведут сборные Англии и Германии. Основное время матча закончилось ничьей — 1:1. Счёт в матче был открыт на 62-й минуте, англичанок вперёд вывела Элла Тун. На 79-й минуте Лина Магулль восстановила равновесие в счёте.



В овертайме на 111-й минуте форвард сборной Англии Клои Келли вывела англичанок вперёд. Она на радостях отпраздновала гол, сняв с себя футболку. За это англичанка получила жёлтую карточку.

Чемпионат ведёт прямую текстовую трансляцию матча Англия — Германия.



Напомним, в полуфинале женского чемпионата Европы — 2022 сборная Англии разгромила национальную команду Швеции со счётом 4:0, а Германия одолела сборную Франции (2:1).