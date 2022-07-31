Александр Соболев высказался о бойкоте фанатов «Спартака» из-за Fan ID
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о бойкоте фанатов московского клуба из-за Fan ID. Он отметил, что матчи с участием активных болельщиков отличаются по атмосфере. Футболист подчеркнул, что именно они заводят всех остальных.
«Активные болельщики задают ритм на стадионе, всех заводят. Сейчас этого нет, и стадион реагирует на какие-то острые моменты. Мы чувствуем поддержку, но когда есть фан-сектор — это совсем другое», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.
Новость по теме«Спартак» переиграл «Оренбург» и вышел на второе место в РПЛ
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