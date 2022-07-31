Соболев предположил, что нужно сделать, чтобы заслужить памятник на стадионе «Спартака»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев предположил, что нужно сделать, чтобы заслужить памятник на стадионе московского клуба.
«Честно — не знаю. Пока для меня что-то очень-очень высоко. Думаю, что из нынешнего поколения… Не знаю. Забить 100 голов за «Спартак»? 100 голов много кто забивал, думаю. Надо сделать что-то большое для клуба», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1. Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил свой первый гол в сезоне-2022/2023.
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