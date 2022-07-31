Сборная Англии обыграла Германию и стала чемпионом Европы среди женщин

На стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) завершился финальный матч чемпионата Европы среди женщин. За трофей борьбу вели сборные Англии и Германии.

Основное время матча закончилось ничьей — 1:1. Счёт в матче был открыт на 62-й минуте, англичанок вперёд вывела Элла Тун. На 79-й минуте Лина Магулль восстановила равновесие в счёте. В овертайме победный мяч забила англичанка Клои Келли. Встреча закончилась со счётом 2:1.

Чемпионат вёл прямую текстовую трансляцию матча Англия — Германия.



Напомним, в полуфинале женского чемпионата Европы — 2022 сборная Англии разгромила национальную команду Швеции со счётом 4:0, а Германия одолела сборную Франции (2:1).

Отметим, что сборная Англии впервые в истории выиграла чемпионат Европы.