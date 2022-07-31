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Соболев: пришли на базу — Каттани объявил о своём уходе. Офигел ли я? Сейчас уже нет

Соболев: пришли на базу — Каттани объявил о своём уходе. Офигел ли я? Сейчас уже нет
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев вспомнил, как воспринял уход бывшего спортивного директора клуба Луки Каттани.

«Пришли на базу — Каттани объявил о своём уходе. Офигел ли я? Сейчас уже нет», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 13 июля стало известно об уходе итальянского специалиста Луки Каттани с поста спортивного директора красно-белых. Клуб в официальном заявлении подчеркнул, что Каттани выразил готовность консультировать «Спартак» удалённо, а также поблагодарил его и отдельно отметил его вклад в завоевание Кубка России.

Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.

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