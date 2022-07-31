Соболев: пришли на базу — Каттани объявил о своём уходе. Офигел ли я? Сейчас уже нет

Нападающий «Спартака» Александр Соболев вспомнил, как воспринял уход бывшего спортивного директора клуба Луки Каттани.



«Пришли на базу — Каттани объявил о своём уходе. Офигел ли я? Сейчас уже нет», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Напомним, 13 июля стало известно об уходе итальянского специалиста Луки Каттани с поста спортивного директора красно-белых. Клуб в официальном заявлении подчеркнул, что Каттани выразил готовность консультировать «Спартак» удалённо, а также поблагодарил его и отдельно отметил его вклад в завоевание Кубка России.



Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.