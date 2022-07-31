Соболев: так бывает, что у «Зенита» залетает практически всё, а у других команд — ничего
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о том, почему все клубы пропускают много голов от «Зенита» в Санкт-Петербурге.
«Почему все клубы пропускают от «Зенита» много голов в Питере? Потому что «Зенит» играет дома при своих болельщиках — становятся более раскрепощёнными. «Локомотив» вчера держался 45 минут, играли неплохо. У них были полумоменты. Забей «Локомотив», игра бы была другой. Так бывает, что у «Зенита» залетает практически всё, а у других команд не залетает вовсе», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).
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