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Александр Соболев: игра в защите — личная инициатива. Классно играю в своей штрафной

Александр Соболев: игра в защите — личная инициатива. Классно играю в своей штрафной
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев объяснил, почему часто принимает участие в оборонительной работе клуба. Он заявил, что это является его личной инициативой.

«Игра в защите — личная инициатива. Классно играю в своей штрафной», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.

После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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