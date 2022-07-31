Александр Соболев: игра в защите — личная инициатива. Классно играю в своей штрафной

Нападающий «Спартака» Александр Соболев объяснил, почему часто принимает участие в оборонительной работе клуба. Он заявил, что это является его личной инициативой.



«Игра в защите — личная инициатива. Классно играю в своей штрафной», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.



После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).