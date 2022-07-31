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Александр Соболев оценил старт сезона для «Спартака»

Александр Соболев оценил старт сезона для «Спартака»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев оценил старт сезона для московского клуба.

«Был бы доволен стартом, если бы взяли девять очков. У нас семь очков, и нам есть к чему стремиться. Давайте не будем говорить о каких-то целях, задачах. Мы спокойно играем от игры к игре, набираем очки по максимуму», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.

После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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