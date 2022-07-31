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Соболев высказался о предстоящем матче медийных команд «Бей Беги» — 2DROTS на МКС

Соболев высказался о предстоящем матче медийных команд «Бей Беги» — 2DROTS на МКС
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о предстоящем матче медийных команд «Бей Беги» — 2DROTS на МКС. Он вместе с защитником красно-белых Георгием Джикией владеет медийной командой «Бей Беги». Он рассказал о футболистах, которые были приглашены в состав.

«Бомба. Четвёртого играем первый официальный матч с медиагигантом 2DROTS. Они нас разорвут? Посмотрим, как разорвут они нас. Они чемпионы? А у нас боевая команда. В 2DROTS играют профессионалы. Это не их проблема, что они не заиграли в футбол. Они все закончили академии. Наши люди, которые закончили, не считаются профессионалами — у нас Рудаков, Хомич, Яченко, брат Яченко, Бурлак, Ещенко», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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