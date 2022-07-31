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Соболев объяснил, почему с Джикией не подписали Жиркова в свою медийную команду «Бей Беги»

Соболев объяснил, почему с Джикией не подписали Жиркова в свою медийную команду «Бей Беги»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев объяснил, почему бывший футболист «Зенита» и сборной России Юрий Жирков не оказался в составе медийной команды «Бей Беги». Форвард вместе с защитником красно-белых Георгием Джикией владеет медийной командой «Бей Беги». Он рассказал о футболистах, которые были приглашены в состав, а также про их особенности.

«Почему не взяли Жиркова? Потому что Юра — молчаливый парень. Нам нужно, чтобы люди разговаривали. Кто у нас медийные люди? ST, Табаков, Маклаков. Не знаю, как Маклаков будет играть — ему 70. Выйдет пенальти пробить — не знаю. Саша Беккер также будет. У нас мальчик играет, ему 12 лет, уже первый гол свой забил», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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