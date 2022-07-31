Соболев: если Дзюба не найдёт клуб и попросится в «Бей Беги», то почему бы и нет?
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Форвард «Спартака» Александр Соболев заявил, что согласился бы взять экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу в свою команду «Бей Беги», которая выступает в Медиалиге. В настоящее время Дзюба является свободным агентом.
«Если он не найдёт клуб и попросится в «Бей Беги», то почему бы и нет? Но мы его не потянем в финансовом плане», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
По окончании прошлого сезона у Дзюбы истёк контракт с «Зенитом». С тех пор он является свободным агентом. Сообщалось, что нападающий вёл переговоры с турецкими клубами. Но стороны так и не договорились о сотрудничестве. Дзюба тренируется с казанским «Рубином», но в клубе сразу сказали, что он не перейдёт в команду.
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