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Соболев: Кокорин хотел создать команду в Медиалиге, но не создал

Соболев: Кокорин хотел создать команду в Медиалиге, но не создал
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Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин хотел создать собственную команду, которая бы выступала в Медиалиге. Сам Соболев стал основателем команды «Бей Беги».

«С Кокориным Сашей я разговаривал, но ему это не очень интересно. Он хотел создать команду в Медиалиге, но не создал», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Соболев заявил, что взял бы в свою команду экс-форварда «Зенита» Артёма Дзюбу, который в настоящее время является свободным агентом. Дзюба сейчас тренируется с «Рубином». При этом в казанском клубе говорили, что не будут с ним подписывать контракт. Пока неизвестно, где продолжит карьеру форвард.

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