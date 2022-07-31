Соболев: были на матчах Медиалиги? Сходите. Затем на условную «Уфу» не будете ходить

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, какие преимущества имеет Медийная лига. Форвард вместе с защитником красно-белых Георгием Джикией владеет медийной командой «БейБеги». Скоро клуб стартует на турнире МКС.



«Мы с Джикией не на все тренировки ходим, но стараемся на все. Может, мне стоит в актёры пойти? Слушайте, ну это интересно. Вы были на матчах Медиалиги? Сходите. Затем на условную «Уфу» больше не будете ходить», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.