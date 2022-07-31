Соболев предположил, за счёт чего в РПЛ был установлен новый рекорд по числу голов

Нападающий «Спартака» Александр Соболев предположил, за счёт чего в Российской Премьер-Лиге был установлен новый рекорд по числу голов. Он отметил, что дело никак не касается оборонительных линий клубов.
«Не знаю, с чем это связано. Может быть, все соскучились по футболу. Говорят, защита стала у всех команд слабее? Как слабее? У «Спартака» Жиго ушёл, «Зенит» купил Родриго. Ушёл Ракицкий? Но появился Ловрен. У «Локомотива» хорошая оборона. Дело не в защите», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.
- 1 августа 2022
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