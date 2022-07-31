Антон Зиньковский: «Зенит» выглядит сокрушительнее «Спартака»? Не проблема вообще

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о соперничестве московского клуба и «Зенита» в Российской Премьер-Лиге. Он заявил, что не видит проблемы в том, что на данный момент клуб из Санкт-Петербурга выглядит сокрушительнее.



«Понимаю, что выглядим конкурентами «Зенита». Игроки «Локо» тоже так говорили? Молодцы. Я понимаю, что у нас с «Зенитом» осенью матч, но у нас с «Уралом» следующая игра. «Зенит» выглядит сокрушительнее? Не проблема вообще», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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