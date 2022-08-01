«Ливерпуль» крупно проиграл «Страсбургу» в товарищеском матче
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Вчера, 31 июля, «Ливерпуль» в товарищеском матче принимал «Страсбург». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Она завершилась крупной победой французского клуба со счётом 3:0.
«Ливерпуль» выставил на этот матч неосновной состав. В итоге «Страсбург» полностью доминировал. Уже на четвёртой минуте счёт открыл полузащитник французского клуба Адриен Томассон. На 14-й минуте преимущество «Страсбурга» удвоил Хабиб Диалло. На 21-й минуте Адриен Томассон оформил дубль. После этого игра успокоилась, больше счёт не менялся.
Напомним, 30 июля в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» прошёл матч за Суперкубок Англии. Трофей разыграли «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Встреча закончилась победой красных со счётом 3:1.
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