В финале женского чемпионата Европы был установлен новый рекорд посещаемости

Финал женского чемпионата Европы, проходивший в Лондоне (Великобритания) на стадионе «Уэмбли», посетили 87 192 болельщика. Это новый рекорд посещаемости финалов для всех чемпионатов Европы, и женских, и мужских.



В финале встречались сборные Англии и Германии. Матч завершился победой англичанок со счётом 2:1 (дополнительное время). Сборная Англии впервые в истории выиграла чемпионат Европы.

Сборная Англии вышла вперёд на 62-й минуте, отличилась Элла Тун. Но немкам удалось перевести игру в дополнительное время. На 79-й минуте Лина Магулль восстановила равновесие в счёте. Развязка в итоге наступила уже в овертайме. На 110-й минуте Клои Келли забила решающий мяч. На радостях она сорвала с себя футболку, за что получила жёлтую карточку.

Предыдущий рекорд был установлен на финале чемпионата Европы 1964 года. Тогда встречу мужских команд, проходившую в Мадриде (Испания) на стадионе «Сантьяго Бернабеу», посетили 79 115 человек. В финале того турнира встретились команды Испании и СССР.

Английские фанаты празднуют победу сборной на женском Евро-2022: