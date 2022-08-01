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Тренер женской сборной Германии заявила, что судья Монзуль не назначила чистый пенальти

Тренер женской сборной Германии заявила, что судья Монзуль не назначила чистый пенальти
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Главный тренер женской сборной Германии по футболу Мартина Фосс-Текленбург осталась недовольна работой украинского арбитра Екатерины Монзуль на матче финала чемпионата Европы, который проходил в Англии. В финале сборная Германии уступила Англии со счётом 1:2 (в дополнительное время). В одном из эпизодов мяч попал в руку игроку сборной Англии в штрафной. Но Монзуль не стала назначать пенальти.

«Чистая рука! Это нужно видеть! Я даже не понимаю, почему этот эпизод не стали проверять. Это необъяснимо. Люди, которые несут ответственность за судейство, должны изучить этот эпизод. Но мы не хотим, чтобы всё выглядело так, будто мы перекладываем ответственность за результат на арбитра», — цитирует тренера Bild.

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