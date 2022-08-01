Месси признан лучшим игроком матча за Суперкубок Франции
Поделиться
В Тель-Авиве (Израиль) «Пари-Сен Жермен» разгромил «Нант» в матче за Суперкубок Франции со счётом 4:0.
Лучшим игроком встречи был признан нападающий хозяев Лионель Месси. 35-летний аргентинец провёл на поле весь матч и отметился одним забитым мячом.
Напомним, что на 22-й минуте встречи Месси открыл счёт. В добавленное время первого тайма Неймар удвоил преимущество своей команды. Серхио Рамос на 57-й минуте довёл счёт до крупного. А в самой концовке Неймар реализовал пенальти и установил окончательный счёт.
Напомним, в межсезонье в парижском клубе сменился главный тренер. Команду покинул Маурисио Почеттино, а сменил его французский специалист Кристоф Галтье.
Матч за Суперкубок традиционно открывает сезон во Франции.
Новость по теме«ПСЖ» разгромил «Нант» в матче за Суперкубок Франции
Комментарии
- 1 августа 2022
-
03:22
-
03:12
-
03:00
-
02:51
-
02:51
-
02:38
-
02:37
-
02:24
-
02:18
-
02:15
-
02:08
-
01:58
-
01:38
-
01:23
-
00:55
-
00:52
-
00:35
-
00:21
- 31 июля 2022
-
23:48
-
23:39
-
23:34
-
23:10
-
23:05
-
23:01
-
22:55
-
22:52
-
22:46
-
22:39
-
22:36
-
22:33
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:18
-
22:15
Партнерский контент