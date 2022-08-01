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Месси признан лучшим игроком матча за Суперкубок Франции

Месси признан лучшим игроком матча за Суперкубок Франции
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В Тель-Авиве (Израиль) «Пари-Сен Жермен» разгромил «Нант» в матче за Суперкубок Франции со счётом 4:0.

Лучшим игроком встречи был признан нападающий хозяев Лионель Месси. 35-летний аргентинец провёл на поле весь матч и отметился одним забитым мячом.

Напомним, что на 22-й минуте встречи Месси открыл счёт. В добавленное время первого тайма Неймар удвоил преимущество своей команды. Серхио Рамос на 57-й минуте довёл счёт до крупного. А в самой концовке Неймар реализовал пенальти и установил окончательный счёт.

Напомним, в межсезонье в парижском клубе сменился главный тренер. Команду покинул Маурисио Почеттино, а сменил его французский специалист Кристоф Галтье.

Матч за Суперкубок традиционно открывает сезон во Франции.

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