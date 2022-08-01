После победы «ПСЖ» в суперкубке Франции Месси осталось 5 трофеев до рекорда Алвеса

В Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Блюмфильд» завершился матч за Суперкубок Франции. «ПСЖ» победил «Нант» со счётом 4:0.
Для аргентинского форварда парижской команды Лионеля Месси данный трофей стал 41-м в карьере. Рекордсменом среди профессиональных футболистов является экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес. Игрок «Пумас» завоевал 46 титулов за всю карьеру.
На 22-й минуте матча за Суперкубок Месси открыл счёт. В добавленное время первого тайма Неймар удвоил преимущество своей команды. Серхио Рамос на 57-й минуте довёл счёт до крупного. А в самой концовке Неймар реализовал пенальти и установил окончательный счёт.
Напомним, в межсезонье в парижском клубе сменился главный тренер. Команду покинул Маурисио Почеттино, а сменил его французский специалист Кристоф Галтье.
- 1 августа 2022
-
03:22
-
03:12
-
03:00
-
02:51
-
02:51
-
02:38
-
02:37
-
02:24
-
02:18
-
02:15
-
02:08
-
01:58
-
01:38
-
01:23
-
00:55
-
00:52
-
00:35
-
00:21
- 31 июля 2022
-
23:48
-
23:39
-
23:34
-
23:10
-
23:05
-
23:01
-
22:55
-
22:52
-
22:46
-
22:39
-
22:36
-
22:33
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:18
-
22:15