После победы «ПСЖ» в суперкубке Франции Месси осталось 5 трофеев до рекорда Алвеса

В Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Блюмфильд» завершился матч за Суперкубок Франции. «ПСЖ» победил «Нант» со счётом 4:0.

Для аргентинского форварда парижской команды Лионеля Месси данный трофей стал 41-м в карьере. Рекордсменом среди профессиональных футболистов является экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес. Игрок «Пумас» завоевал 46 титулов за всю карьеру.

На 22-й минуте матча за Суперкубок Месси открыл счёт. В добавленное время первого тайма Неймар удвоил преимущество своей команды. Серхио Рамос на 57-й минуте довёл счёт до крупного. А в самой концовке Неймар реализовал пенальти и установил окончательный счёт.



Напомним, в межсезонье в парижском клубе сменился главный тренер. Команду покинул Маурисио Почеттино, а сменил его французский специалист Кристоф Галтье.