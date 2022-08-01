Королева Великобритании обратилась к женской сборной Англии, выигравшей ЧЕ-2022

96-летняя королева Великобритании Екатерина II сделала заявление о победе сборной Англии в финале домашнего женского чемпионата Европы по футболу – 2022, в котором они оказались сильнее соперниц из Германии (2:1 д.в.).

«Самые тёплые поздравления от меня и моей семьи с победой на Евро-2022! Это значительное достижение для всей команды, начиная от обслуживающего персонала. Ваше выступление по праву заслуживает похвалу. Стоит отметить, что ваш успех выходит далеко за рамки выигранного вами трофея, который вы заслужили своей работой.

Своим достижением вы подали пример, который станет вдохновляющим для других девушек и будущих поколений. Я надеюсь, вы также будете гордиться тем влиянием, которое вы оказали на спорт в целом своим достижением», — гласит заявление королевы, опубликованное в «Твиттере».

Английские фанаты празднуют победу сборной на женском Евро-2022.