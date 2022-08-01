Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Феликс высказался насчёт своего будущего после матча с «Манчестер Юнайтед». Встреча закончился в пользу испанской команды со счётом 1:0.

«Я всегда старался быть лучше, дума. это будет мой год. Однако я не знаю будет дальше», — цитирует Феликса Marca.

«Матрасники» смогли забить манкунианцам только в концовке игры – на 86-й минуте гол забил португалец Жоау Феликс с передачи испанского форварда Альваро Мораты.



Матч примечателен обилием жёлтых карточек – обе команды заработали на двоих восемь «горчичников», два из которых получил бразильский полузащитник Фред, удалившись в самой концовке встречи. Следующую игру «Атлетико» проведёт 4 августа сыграет против «Кадиса».