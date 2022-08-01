Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Феликс высказался насчёт своего будущего

Феликс высказался насчёт своего будущего
Комментарии

Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Феликс высказался насчёт своего будущего после матча с «Манчестер Юнайтед». Встреча закончился в пользу испанской команды со счётом 1:0.

«Я всегда старался быть лучше, дума. это будет мой год. Однако я не знаю будет дальше», — цитирует Феликса Marca.

«Матрасники» смогли забить манкунианцам только в концовке игры – на 86-й минуте гол забил португалец Жоау Феликс с передачи испанского форварда Альваро Мораты.

Матч примечателен обилием жёлтых карточек – обе команды заработали на двоих восемь «горчичников», два из которых получил бразильский полузащитник Фред, удалившись в самой концовке встречи. Следующую игру «Атлетико» проведёт 4 августа сыграет против «Кадиса».

Новость по теме
«Уже успела заказать острые крылышки и газировку». Феликс – о повторном вызове на ЧМ-2022
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022