Эрик Гарсия: мы сделали то, что просил Хави

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия прокомментировал победу над «Нью-Йорк Рел Буллз» (2:0).

«Мы закончили матч наилучшим образом, хотя сражались с непростым соперником. Самое главное то, что просил Хави, было видно на поле. Мы учли свои ошибки в этой игре», — цитирует Marca Гарсию.

Счёт в матче на 40-й минуте открыл форвард Усман Дембеле. Результативной передачей отметился Рафинья. Окончательную точку в матче на 87-й минуте поставил Мемфис Депай.



Ранее «Барселона» сыграла вничью с «Олотом» (1:1), а также обыграла «Интер Майами» (6:0) и «Реал» (1:0).

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата Испании «Барселона» заняла второе место в турнирной таблице, пропустив перед собой мадридский «Реал». В первом туре нового сезона Примеры «Барселоне» предстоит провести матч с «Райо Вальекано». Матч состоится 13 августа на стадионе «Камп Ноу».