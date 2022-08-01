Источник: защитник сборной Мексики продолжит карьеру в одном из клубов РПЛ

25-летний мексиканский центральный защитник Сесар Монтес, выступающий на родине за «Монтеррей», продолжит карьеру в одном из клубов чемпионата России, название которого не раскрывается. Об этом информирует TeleDiario.

Отмечается, что опытный дорогостоящий защитник, завоевавший на родине шесть трофеев, уже принял решение о переезде в Россию. В последнем матче его даже не выпустили на поле во избежание возможной травмы и срыва перехода.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Монтеса в € 7 млн, а его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года. Всего за карьеру он провёл 251 матч – все в составе «Монтеррея». В июле 2017 года Сесар дебютировал за сборную Мексики, с тех пор он уже отыграл 23 встречи в футболке национальной команды.

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