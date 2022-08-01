Футболистки Англии ярко ворвались на пресс-конференцию после победы на женском Евро-2022

Футболистки сборной Англии сорвали пресс-конференцию своей наставницы Сарины Вигман, ворвавшись в помещение с популярной в Великобритании песней «It’s coming home» после завоевания трофея женского чемпионата Европы – 2022, проходившего на родине.
Они начали ярко отмечать радостное событие – водили хороводы, а некоторое из них залезли даже на стол.
Видео доступно на YouTube-канале Sky Sports.
Напомним, что знаменитая кричалка «It's coming home» в переводе означает, что он (трофей) едет домой (на родину футбола). Эти строчки взяты из песни группы The Lightning Seeds, которая была записана к чемпионату Европы 1996 года, который проводился в Великобритании. Она приветствовала футбол на его исторической родине и возлагала надежды, что заветный кубок тоже на этот раз вернётся домой.
Футболистки сборной Англии празднуют победу на женском Евро-2022.
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