Футболистки Англии ярко ворвались на пресс-конференцию после победы на женском Евро-2022

Футболистки сборной Англии сорвали пресс-конференцию своей наставницы Сарины Вигман, ворвавшись в помещение с популярной в Великобритании песней «It’s coming home» после завоевания трофея женского чемпионата Европы – 2022, проходившего на родине.

Они начали ярко отмечать радостное событие – водили хороводы, а некоторое из них залезли даже на стол.

Видео доступно на YouTube-канале Sky Sports.

Напомним, что знаменитая кричалка «It's coming home» в переводе означает, что он (трофей) едет домой (на родину футбола). Эти строчки взяты из песни группы The Lightning Seeds, которая была записана к чемпионату Европы 1996 года, который проводился в Великобритании. Она приветствовала футбол на его исторической родине и возлагала надежды, что заветный кубок тоже на этот раз вернётся домой.

Футболистки сборной Англии празднуют победу на женском Евро-2022.