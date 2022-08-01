Черчесов прокомментировал победу в 1-м туре над «Академией Пушкаша»

Uлавный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Академией Пушкаша» (1:0) в матче 1-го тура чемпионата Венгрии.
«Мы понимали ещё до матча, что это будет сложная игра, тем более, что «Академия Пушкаша» один из наших главных конкурентов в борьбе за титул. Квалификация Лиги чемпионов вымотала наших игроков и это сказалось на темпе и качестве игры. Из-за ответной игры в отборе нам пришлось сегодня выбрать другую тактику, но несмотря на всё это я рад, что мы начали чемпионат с победы.
Новая тактика себя неплохо показала, безусловно, были некоторые ошибки как в защите, так и в атакующей линии, но сегодня главное — это победа. Во время матча противник неоднократно менял тактику, поэтому нам также пришлось подстраиваться под неё», — цитирует Черчесова пресс-служба клуба.
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