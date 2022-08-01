Губернатор Самарской области высказался о начале работы Fan ID на матчах «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил мнение о запуске Fan ID на домашнем стадионе «Крыльев Советов» в матче третьего тура чемпионата России сезона-2022/2023 с московским «Торпедо».

«Большое спасибо всем болельщикам, которые сегодня пришли на игру. Это дорогого стоит. Не все приняли решение по введению «Паспорта болельщика», не все с пониманием отнеслись к нему. Это говорит о том, как бы то ни было, что все болельщики любят команду и надеются на вас», — приводит слова Азарова пресс-служба «Крыльев» в телеграм-канале.

Отметим, что первый домашний матч «Крыльев» с системой Fan ID посетило 10 159 зрителей. При этом, на встрече действовала акция, приуроченная к 80-летию клуба – билет на игру стоил лишь восемь рублей.

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