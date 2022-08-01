Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за Симеоне

«Боруссия Дортмунд» заинтересована в подписании нападающего итальянской «Вероны» Джованни Симеоне, сообщает Marca.



По информации испанского источника, немецкий клуб рассматривает сына Диего Симеоне в качестве замены Себастьену Аллеру, у которого выявили рак яичка.



Джованни Симеоне в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Вероны» в Серии А. На счету форварда 17 голов в чемпионате Италии. Он занял четвёртое место в гонке бомбардиров Серии А, разделив его с нападающим «Ромы» Тэмми Абрахамом. Также 26-летний аргентинец сумел отметиться шестью результативными передачами в розыгрыше Серии А сезона-2021/2022. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 17 млн.

Напомним, Аллер перешёл в дортмундскую «Боруссию» из амстердамского «Аякса» в летнее трансферное окно. Контракт форварда с немецким клубом рассчитан до 2026 года. Ранее Аллер выступал за «Вест Хэм Юнайтед», «Айнтрахт», «Утрехт» и ряд других клубов.