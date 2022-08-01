Голы Жиру и Мессьяса – в обзоре встречи «Милана» с «Марселем» Самуэля Жиго

Вчера, в воскресенье, 31 июля, в Марселе (Франция) на стадионе «Велодром» состоялся товарищеский матч, в котором «Марсель» принимал действующего чемпиона Италии – «Милан». Встреча завершилась победой гостей – 2:0.

Счёт в матче был открыт уже на 12-й минуте – впечатляющим забитым мячом отметился 31-летний бразильский атакующий полузащитник «Милана» Джуниор Мессьяс, выкупленный этим летом у «Кротоне» после завершения аренды. К середине первого тайма упрочил преимущество итальянского клуба Оливье Жиру.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор встречи «Марсель» — «Милан»:

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75 минут на поле провёл 28-летний французский защитник Самуэль Жиго, перешедший в «Марсель» из московского «Спартака» за € 500 тыс.